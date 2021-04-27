Албон — Квяту: бро, мы идём за тобой

Резервный пилот «Ред Булл», экс-гонщик «Торо Россо» и «Ред Булл» Александер Албон показал фото с боксёрской тренировки и попутно обратился к бывшему напарнику по итальянской команде Даниилу Квяту.
«Мы идём за тобой, бро», — написал Албон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», наложив на фото надпись «Рокки 6», проводя аналогии с известным фильмом о профессиональном боксе.
Напомним, Даниил Квят известен страстью к занятиям боксом. Не так давно он потренировался в зале у бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю.
Ранее Квят неоднократно постил видео своих боксёрских тренировок. К примеру, бой с тенью он отрабатывал даже в боксах Формулы-1. Кроме того, однажды он потренировался в одном зале с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, о чём также сообщал на странице в социальной сети.
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