Штайнер: авария в Бахрейне стала для Мазепина шоком, но он прогрессирует
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о перспективах новичка команды Никиты Мазепина. По словам функционера, россиянин прибавил с момента старта сезона.
«Сейчас для меня самый большой вызов — помочь пилотам приобрести уверенность, довести её до такого уровня, чтобы они были уверены в том, что делают. Парни пришли в Формулу-1 в 21-22 года, и на них оказывается давление. С этим непросто справиться, тем более наш болид не так легко пилотировать.
Обстоятельства в Бахрейне оказались непростыми. У Мазепина была пара проблем, и он потерял уверенность. Авария на том этапе стала для него шоком, но он прошёл через это. Вижу, что он прогрессирует», — приводит слова Гюнтера Штайнера портал Motorsport-Total.
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