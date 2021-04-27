Райкконен: «Альфа Ромео» способна бороться с любой командой из средней группы

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, невзирая на неудачный старт сезона, убеждён, что его команде по силам бороться с представителями средней группы пелотона.

«Ещё две гонки значат лишь то, что у нас есть два шанса добыть хороший результат. Мы были близки к этому и на первых двух этапах. Мы не так сильно отстаём, на самом деле способны бороться с любой командой из средней группы, главное, чтобы нам хватало везения, чего как раз-таки пока не было.

Что касается этапа в Португалии, в минувшем сезоне у меня здесь получился весёлый первый круг, но я не думаю об этом. В конце концов, не так уж и важно, каким стартуешь, важно то, на каком месте завершаешь гонку. Нам нужно финишировать в топ-10, чтобы добиться поставленных целей», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

Напомним, в минувшем сезоне Райкконену в дебюте Гран-при Португалии удалось совершить 11 обгонов.