Гран-при Великобритании утверждён в качестве этапа, на котором дебютирует спринт

Управляющий директор трассы «Сильверстоун» Стюарт Прингл подтвердил, что на Гран-при Великобритании будет впервые опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. Ранее пресс-служба Формулы-1 сообщила, что в нынешнем сезоне спринты проведут на трёх этапах.

«Мы очень рады, что «Сильверстоун» станет первым, кто проведёт спринтерскую квалификацию в Формуле-1. Мы уже давно не видели столь значимых нововведений в Формуле-1. И я благодарю за проделанную работу руководство Формулы-1 и ФИА. С нетерпением ждём июля, когда состоится Гран-при Великобритании», — цитирует Прингла GPFans.

В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.