Лоу: не очень хочется говорить о периоде в «Уильямсе»

Бывший технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился мнением о времени, которое он провёл в команде. Лоу в 2017 году покинул «Мерседес», чтобы вернуться в «Уильямс». В этой команде он работал в начале 90-х, когда она выиграла титул в Формуле-1. В середине 2019 года Лоу ушёл из «Уильямса», объяснив решение личными причинами.

«Не очень хочется говорить об этом периоде, если честно. Мне нравился каждый год, который я проводил в Формуле-1. Если честно, я не получил удовольствия от тех двух лет, которые провёл в «Уильямсе». Мы упорно работали, но так и не получили награду в виде результатов.

В Формуле-1 нет места терпению. В Формуле-1 нельзя ждать. И это очень сложная серия. Наверное, самые сложные соревнования в мире. Это означает, что если в течение долгого времени не делаешь правильных вещей, то не стоит ждать быстрого восстановления.

И вопрос не в работе специалистов. Я хорош в своей сфере, думаю, что это доказывал неоднократно. Но я не могу творить чудеса», — цитирует Лоу Motorsport.