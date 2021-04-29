Мотоциклист рассказал, как выиграл «Золото Кагана», приехав один на старой «восьмёрке»

Мотоциклист Олег Павленко из Магнитогорска прокомментировал свою победу на ралли-рейде «Золото Кагана — 2021» в категории мото (класс «кросс-кантри 450» МФР). За победу в гонке Павленко получил сертификат на участие в ралли «Шелковый путь» без поддержки механиков.



«Я в Астрахань приезжаю пятый раз и каждый раз без помощи механиков. Еду один на старой верной ВАЗ-2108, которую можно починить в любой деревне, поэтому я всегда смело отправляюсь на ней на гонки. Я снимаю переднее пассажирское сиденье, частично разбираю мотоцикл и еду. На гонке каждый вечер я сам готовлю мотоцикл: меняю масло, воздушный фильтр, цепь. Я сам привык обслуживать байк своими руками, внимательно уделив внимание каждой детали, ведь гонка — это скорость, я должен быть уверен что все собрано внимательно и правильно.



Я очень благодарен организаторам ралли „Шелковый путь“ и лично Владимиру Чагину, всем, кто придумали сертификат для победителя самой сложной гонки в России „Золото Кагана“ в зачете мотоциклов. Когда я был мальчишкой, я с трепетом записывал на видеокассеты выпуски «Мастер Ралли», которые проходили по разным странам, в том числе и по России. Я любовался Фабрицио Меони — легендарным итальянцем, который очень быстро пилотировал свой KTM по спецучасткам в Азербайджане и Грузии. Это невероятной красоты зрелище врезалось в мою память! Я мечтал вырасти и обязательно принять участие в «Мастер Ралли». Ралли «Шелковый путь» проходит по такому же сценарию, как «Мастер Ралли», иногда повторяя какие-то из маршрутов той легендарной гонки.



Так как у меня осталось всего два месяца, я сделаю всё возможное, чтобы успеть, подготовиться. Понимаю, что будет непросто. Начну с того, что продлю загранпаспорт и сделаю международную гоночную лицензию. Мне надо будет готовить мотоцикл, экипировку, запчасти, приборы, постараться найти технического и финансового партнера, ведь кроме стартового взноса будет много расходов на логистику и запчасти.



Ставлю перед собой задачу-минимум — проехать три этапа по России. Я понимаю, что эту гонку едут спортсмены с заводской поддержкой, на прекрасно подготовленной технике, которые специально тренируются для таких марафонов. Если мне повезет, то поеду и дальше — в Монголию. Там уже будет 7 этапов. Меня очень давно привлекает эта страна, она очень разнообразна и красива, популярна среди туристов на мото и авто. Я даже распланировал путешествие туда на мотоцикле, а проехать по ее территории в качестве участника ралли «Шелковый путь» — это словами не передать как интересно для меня», — заявил Павленко в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.