Штайнер: мы в Формуле-1 не имеем ничего общего с попавшимися на допинге биатлонистами

Глава американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, сказались ли как-то на нём и его коллективе обсуждения новой гоночной ливреи «Хааса», выполненной в цветах российского флага. Официально выбор такой раскраски связан с цветами титульного спонсора «Хааса» — российской компании «Уралкалий». При этом некоторые болельщики и специалисты посчитали, что «Хаас» не имеет права использовать «российскую» ливрею из-за санкций ВАДА, наложенных на спортсменов из России.



«Эти обсуждения никак не навредили. Да, поначалу было много разговоров. Но мы все живём в глобальном мире. Со временем люди осознали, что мы здесь в Формуле-1 не имеем ничего общего с попавшимися на допинге биатлонистами. Каждый понимает, что это просто политика», — заявил Штайнер в интервью Auto Motor und Sport.