Хэмилтон заявил, что намерен остаться в Формуле-1 на 2022 год

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что его участие в тестах 18-дюймовых шин «Пирелли» напрямую связано с намерением продолжить карьеру в Формуле-1 в 2022 году.



«Я планирую быть здесь в следующем году. Хочу быть частью этого, хочу помочь «Пирелли» создать более успешный продукт. Я не всегда с радостью участвую в тестах. Вероятно, это был один из первых случаев, когда я сам хотел принять участие. Но я сразу же пожалел об этом, когда проснулся утром в день тестов! Если серьёзно, тесты проходили на отличной трассе. Так что я насладился днём, да и погода была хорошая.



Точно ли я останусь? Ну, мои намерения всегда могут измениться! Но мы наслаждаемся нынешним сражением, всё стало более захватывающим. Вызов стал сильнее. И я по-прежнему люблю работать с этой командой», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.