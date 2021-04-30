Норрис и Расселл поддержат Хэмилтона в бойкоте социальных сетей

Пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Уильямс» Джордж Расселл присоединятся к бойкоту социальных сетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией, как и действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

«Хотел рассказать вам, что буду поддерживать бойкот в эти выходные. Я подумал, что это очень важно, потому что сейчас в интернете слишком много оскорблений, негатива, ненависти и расизма, которые просто незаслуженны.



Я считаю, что наш долг — привлечь как можно больше внимания к этой проблеме, причём не только в спорте, но и во всех сферах общества. Неважно, сколько вам лет, какой у вас бэкграунд, просто распространяйте позитив и будьте добры друг к другу», — сказал Расселл на своей странице в «Инстаграме».

«Я поддержу бойкот в предстоящие выходные. Многие сталкиваются с оскорблениями в интернете, и социальные сети должны делать больше, чтобы бороться с этим. Прятаться за клавиатурой — это не нормально. Всему есть предел», — написал Норрис в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».