Вольф не стал отвечать, должен ли Расселл относиться к пилотам «Мерседеса» как к партнёрам

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отказался давать прямой ответ на вопрос о том, должен ли воспитанник молодёжной программы команды и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл относиться к пилотам «Мерседеса» как к напарникам.
«Ни с одной стороны нет никакой путаницы, не существует никаких правил для любого из наших пилотов. Я пообщался с Боттасом и Расселлом. Главное, чтобы эти беседы оставались конфиденциальными. Пилоты должны оценивать риски, но думаю, что молодой пилот всегда будет хвататься за возможность. Возникает другой вопрос: хватает ли времени, чтобы оценить, кто сидит в другой машине? Думаю, нет. Так что не существует ситуаций, когда один виноват на 100%, а на другом вины нет вовсе.
Существует много нюансов, и я доволен нашими разговорами. Должен ли Расселл относиться к пилотам «Мерседеса» как к партнёрам? Не знаю, что я должен ответить на такой вопрос. У меня нет ответа», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.
Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Джордж Расселл попытался атаковать Валттери Боттаса, в результате произошла серьёзная авария. Оба гонщика сошли с дистанции.
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