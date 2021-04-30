Феттель на первой тренировке Гран-при Португалии заехал в боксы «Макларена»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель допустил забавную ошибку в ходе первой тренировки Гран-при Португалии. Немец подъехал к боксам «Макларена», но быстро осознал ошибку, когда увидел, что персонал команды не вышел отрабатывать пит-стоп.

«Извините за это. Это должно было когда-то случиться. Извините. Мне было интересно, почему там никого не было», — сказал Феттель, подъезжая к механикам своей команды.

Соответствующее видео доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, по итогам первой практики Себастьян Феттель показал 16-е время, а во второй сессии он стал 15-м.