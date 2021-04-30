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Источник: уже в 2022 году Гран-при России могут перенести на трассу под Санкт-Петербургом

Источник: уже в 2022 году Гран-при России могут перенести на трассу под Санкт-Петербургом
Авто / Формула-1 0
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Гран-при России Формулы-1 уже в 2022 году может переехать с «Сочи Автодрома» на новую трассу в Ленинградской области «Игора Драйв», сообщает «Деловой Петербург». О планах организаторов стало известно из нового законопроекта, внесённого Правительством РФ в Госдуму. Проект закона предусматривает продление нулевой ставки НДС для услуг, связанных с проведением российского этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1». Такая норма уже содержалась в Налоговом кодексе и действовала с 2017 по 2020 год.

Новый законопроект предполагает её продление до 2025 года — таков нынешний срок контракта на проведение Гран-при России. Формулировка законопроекта полностью совпадает с той, которая использовалась ранее, но в ней исчезло упоминание трассы в Сочи. При этом в пояснительной записке уточняется, что это сделано, «учитывая возможный перенос места проведения российского этапа чемпионата мира FIA «Формула-1».

«Есть планы по переносу гонок на «Игору» в 2022 году», — рассказал топ-менеджер одной из структур, непосредственно вовлечённых в процесс.

Первые слухи о переносе российского этапа Формулы-1 на трассу под Санкт-Петербургом появились ещё в 2019 году. При этом не исключалось, что после потери этапа Ф-1 «Сочи Автодром» потеряет часть трассы и будет использовать урезанную конфигурацию круга.

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