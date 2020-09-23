«Перчинка в прекрасном замесе». Чем необычен новый автодром под Санкт-Петербургом

«Игоре» есть чем удивить пилотов и болельщиков, но всё-таки как насчёт DTM и даже Формулы-1?

В конце прошлого года под Санкт-Петербургом открылся новейший комплекс «Игора Драйв», который благодаря своему географическому положению вполне в состоянии вернуть в страну европейские гонки и стать ещё одной точкой притяжения российского автоспорта. Правда, этапы DTM и мирового ралли-кросса на «Игоре» в этом году так и не состоялись, но автоспорт возвращается к жизни, и в рамках прошедшего в этот уик-энд Tsunami Picnic нам удалось познакомиться с новой трассой поближе.

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Десять трасс в одной

Открытия «Игоры Драйв» ждали по всей стране. В России и без неё есть крупные и интересные автодромы, но «Игора Драйв» включает в себя сразу десять трасс — помимо кольцевой трассы здесь также есть треки для ралли-кросса и мотокросса, площадка для дрифта и несколько объектов поменьше типа картинга. Проектов такого масштаба в России ещё не было. Кроме того, со времён уничтожения «Невского кольца» у Санкт-Петербурга не было трассы не то что международного, но и даже национального уровня. «Игора Драйв» этот пробел закрыла.

Одновременно с пресс-конференцией создателей автодрома было объявлено о проведении в мае этапа серии DTM, которая ранее с 2013 по 2017 годы приезжала на Moscow Raceway. Кроме того, предполагалось провести на «Игоре Драйв» один из этапов мирового ралли-кросса, однако в итоге ни одна из этих серий так и не смогла приехать. Когда карантинные ограничения немного ослабли, на «Игоре Драйв» состоялись соревнования российских серий — РСКГ и RDS GP, а в феврале здесь прошёл пролог бахи «Россия — Северный лес».

Пилотам конфигурация трассы понравилась, при этом многие отмечают, что часто покрытие даёт больше сцепления, чем может показаться. «Асфальт, который использовался при строительстве этого автодрома на основе мазута, имеет очень высокое сцепление, — говорит гонщик Сергей Афанасьев, которому довелось прокатить по „Игоре Драйв“ гостей G-Drive. — Это я проверил как на собственной „шкуре“, так и на своих подопечных, кого мне удалось покатать. Перегрузки были настолько сильные, что некоторые ребята просили ехать чуть спокойнее, а некоторых приходилось приводить в чувства».

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«Кольцо» «Игоры»

Кольцевая трасса выглядит весьма компактно, однако изобилует как скоростными поворотами (затяжной третий, связка 11-го и 12-го), так и весьма жёсткими торможениями после мощных разгонов: первый и 13-й повороты. При этом больше всего запоминается эска после шпильки 13-го поворота — она расположена на подъёме и требует филигранной работы педалями и за рулём, поскольку выводит на стартовую прямую, и любая ошибка здесь приведёт к большой потере времени.

«Эта эска запоминается после первого круга, — отмечает Афанасьев. — Если у тебя ещё холодные колеса и автомобиль поскальзывается сначала передней осью, затем — задней, это добавляет, так сказать, перчинку в этот прекрасный замес».

«Очень интересная часть длинных затяжных скоростных поворотов с прекрасными зонами вылета, что даст возможность нашим пилотам экспериментировать в безопасных местах, — продолжает Афанасьев. — Сильные торможения придадут эффектности гонкам, которые здесь будет огромное количество, ширина позволяет бороться, соревноваться бок о бок, не создавая опасности друг для друга. Я отмечу в первую очередь эску на подъеме и шикану с затяжным левым поворотом это в районе 6-7-8-го поворотов».

С обгонами на «Игоре Драйв», по словам Сергея, проблем тоже быть не должно. «Часть обгонов должна происходить после длинной прямой, где ты смог бы подтянуться к сопернику, а после неё — фиктивное торможение, на котором ты его как доктор наук автомобильного спорта атакуешь, — объясняет пилот. — Есть и альтернативный вариант — это сложная часть трассы, где пилоты в силу перегретых колес, неисправности автомобиля или собственного утомления допускают ошибки. Таких мест на трассе хватает. Конечно, все зависит от техники, на которой ты будешь выступать. Чем техника быстрее, тем выше вероятность допустить ошибку. Если же техника не слишком мощная, то любая ошибка на выходе из поворота при таких длинных прямых позволит сопернику навязать борьбу практически моментально»

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Новый дом Формулы-1?

В современной инфраструктуре «Игоре Драйв» не откажешь, что продемонстрировал тот же Tsunami Picnic. На небольшом пространстве расположились тысячи зрителей, вниманию которых были представлены выставка редких автомобилей, дрифт Эдуарда Николаева на боевом раллийном «КАМАЗе» и выступления экстремалов, ну а центральным событием стал контест G-Drive Drift Games — квалификация с элементом джимханы и парные заезды финалистов. Интересно, что совсем недавно на «Игора Драйв» прошёл этап RDS GP — таким образом в течение пары месяцев питерский автодром принял два совершенно разных по формату дрифтовых мероприятия.

Отлично смотрится и комплекс боксов — гаражи просторные и комфортные, на уровне и пресс-центр, способный вместить необходимое число СМИ на этапах любой международной серии, кроме Формулы-1 (у «Игоры Драйв» лицензия Grade 2).

С прошлого года ходят слухи о переезде Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург, и потенциально «Игора» смогла бы принять «Большие призы». Правда, здесь возникает сразу несколько вопросов.

«Игора Драйв» почти в полтора раза короче «Сочи Автодрома» — 4 километра против 5,8, однако «Ред Булл Ринг» и «Хунгароринг» ненамного длиннее — 4,3 км. Кроме того, в ряде мест гравийные или травяные зоны вылета — не придётся ли их закатывать в асфальт и не потеряет ли от этого трасса свой характер?

Выдержит ли гигантский наплыв болельщиков окружающая инфраструктура? Автодром находится в 50 с лишним километрах от ближайшего метро и добираться до него общественным транспортом не слишком удобно.

Говорить о переезде Гран-при России пока рано — у Сочи контракт на проведение этой гонки до 2025 года, однако к 2022 году на территории Олимпийского парка должен открыться инновационный центр «Сириус». В рамках проекта запущен план масштабной реновации территории, и сложно представить, как эти работы будут совмещаться с проведением этапа Формулы-1. Так или иначе, пока будем надеяться, что в ближайшем будущем на «Игору Драйв» всё-таки приедет DTM или другой международный чемпионат, а уже затем вернёмся к теме Ф-1.