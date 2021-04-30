Перес рассчитывает побороться за поул Гран-при Португалии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от свободных сессий Гран-при Португалии. По словам мексиканца, невзирая на трудности, команда сможет побороться за поул.

«Сегодня состояние трассы очень напоминало то, что было здесь в минувшем году. Сцепление на новом покрытии было низкое, так что заставить работать шины было трудно. Думаю, что темп на «медиуме» был неплохим, но, перейдя на «софт», мы стали хуже, нужно изучить этот момент.

Надеюсь, решим проблему к квалификации. Проводить сравнение с Имолой очень трудно, так как условия слишком разные. Как бы то ни было, полагаю, что в целом у нас есть темп. Потому надеюсь, что мы поборемся за поул», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».