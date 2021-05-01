«Гений, герой, легенда». В Формуле-1 почтили память Айртона Сенны

Сегодня, 1 мая 2021 года исполняется 27 лет со дня гибели легендарного пилота Формулы-1, трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны.

Пресс-служба Формулы-1 в связи с этим событиям почтила память бразильца, разместив пост в социальной сети «Инстаграм».

«Гений, герой, легенда. В 27-летие со дня гибели помним о несравненном Айртоне Сенне», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост доступен на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, Сенна погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Ему было 34 года. За день до этого, 30 апреля 1994 года, в квалификации Гран-при Сан-Марино погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Позже в рукаве комбинезона Сенны был найден австрийский флаг, судя по всему, выступление в гонке он хотел посвятить погибшему Ратценбергеру.