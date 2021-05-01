Марк Маркес попал в больницу после жёсткого падения в Хересе

Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес неудачно провёл третью тренировку Гран-при Испании на трассе в Хересе. Гонщик на высокой скорости упал в седьмом повороте, в результате мотоцикл при ударе об ограждение получил серьёзные повреждения, Маркес сумел подняться самостоятельно и прибыл в медцентр трассы. После первичного осмотра Марка отправили в больницу для углублённого обследования. Осмотр показал, что у испанца нет серьёзных травм, возможно, он примет участие и в квалификационной сессии.

Напомним, что в минувшем году Маркес получил серьёзную травму именно на автодроме в Хересе. После неё он восстанавливался девять месяцев и вернулся лишь две недели назад.

Фото аварии доступно на странице MotoGP в «Твиттере».