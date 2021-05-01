Джордж Расселл: Горжусь своим результатом в квалификации Гран-при Португалии

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал результат квалификации Гран-при Португалии. Британский гонщик показал 11-й результат.

«Мы великолепно выступили. Я не ожидал, что буду во втором сегменте квалификации, уж тем более не ждал, что стану 11-м. Мы смогли сделать это реальностью. Это — наш лучший результат в квалификации за три года. Поэтому я очень горжусь им. У каждого из нас есть свои обязанности, но все вместе мы продели отличную работу.

Завтра нам нужно продолжать движение вперёд. У нас хороший болид, он быстр на прямых. Посмотрим, чего сможем добиться», — цитирует Расселла пресс-служба команды.

Лучшее время в квалификации показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, а пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен замкнул тройку.