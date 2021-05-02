Норрис считает, что мог опередить Переса в квалификации Гран-при Португалии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Португалии. Норрис показал седьмой результат. Лучшее время было у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Далее расположился его напарник Льюис Хэмилтон, а следом — пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
«Доволен сегодняшней квалификацией. Немного раздражён, так как мог быть на несколько позиций выше, на три, например, мог быть четвёртым, я так полагаю. Могу быть уверен в собственных словах.
Меня слегка заблокировали на моих новых шинах в третьем сегменте на последнем повороте. Поэтому мне пришлось досрочно завершить круг, это расстраивает.
Но без учёта этого я доволен своим выступлением. Машина вела себя хорошо. Её непросто водить, но она быстра. Я показал седьмой результат, доволен им. Безусловно, были позитивные моменты. Посмотрим, что теперь удастся сделать завтра», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.
- 2 мая 2021
-
00:56
-
00:26
- 1 мая 2021
-
23:59
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
22:29
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:45
-
19:39
-
19:25
-
19:16
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:08
-
17:11
-
15:15
-
15:07
-
14:35
-
13:56
-
12:58
-
11:50
-
10:59
-
10:00
-
09:57
-
00:39