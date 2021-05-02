Норрис считает, что мог опередить Переса в квалификации Гран-при Португалии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Португалии. Норрис показал седьмой результат. Лучшее время было у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Далее расположился его напарник Льюис Хэмилтон, а следом — пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

«Доволен сегодняшней квалификацией. Немного раздражён, так как мог быть на несколько позиций выше, на три, например, мог быть четвёртым, я так полагаю. Могу быть уверен в собственных словах.

Меня слегка заблокировали на моих новых шинах в третьем сегменте на последнем повороте. Поэтому мне пришлось досрочно завершить круг, это расстраивает.

Но без учёта этого я доволен своим выступлением. Машина вела себя хорошо. Её непросто водить, но она быстра. Я показал седьмой результат, доволен им. Безусловно, были позитивные моменты. Посмотрим, что теперь удастся сделать завтра», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.