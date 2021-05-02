Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Неправильно всё оценил». Райкконен прокомментировал столкновение с напарником

«Неправильно всё оценил». Райкконен прокомментировал столкновение с напарником
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал столкновение в начале гонки Гран-при Португалии Формулы-1 в Портимане со своим напарником по команде Антонио Джовинацци. Повредив переднее антикрыло о болид коллеги, Райкконен был вынужден сойти с дистанции и тем самым спровоцировал появление на трассе машины безопасности. После гонки чемпион мира 2007 года взял на себя вину за столкновение с Джовинацци.

«К сожалению, это была моя ошибка. Я неправильно всё оценил и врезался в Антонио. Переднее антикрыло застряло под машиной, и я мог ехать только прямо в гравий. Единственный позитивный момент в том, что автомобиль Антонио не получил никаких повреждений», — приводит слова Райкконена BBC.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021