«Неправильно всё оценил». Райкконен прокомментировал столкновение с напарником
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал столкновение в начале гонки Гран-при Португалии Формулы-1 в Портимане со своим напарником по команде Антонио Джовинацци. Повредив переднее антикрыло о болид коллеги, Райкконен был вынужден сойти с дистанции и тем самым спровоцировал появление на трассе машины безопасности. После гонки чемпион мира 2007 года взял на себя вину за столкновение с Джовинацци.
«К сожалению, это была моя ошибка. Я неправильно всё оценил и врезался в Антонио. Переднее антикрыло застряло под машиной, и я мог ехать только прямо в гравий. Единственный позитивный момент в том, что автомобиль Антонио не получил никаких повреждений», — приводит слова Райкконена BBC.
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