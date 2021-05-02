Шумахер надеется, что сможет побороться не только с Латифи, но и с Расселлом
Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал успешную борьбу с канадским пилотом «Уильямса» Николасом Латифи на Гран-при Португалии Формулы-1. Шумахеру всё-таки удалось опередить соперника и финишировать в гонке на 17-й позиции. Латифи стал 18-м, а напарник Мика по «Хаасу» россиянин Никита Мазепин финишировал на 19-м и последнем месте.
«Надеюсь, мы будем прибавлять и сможем побороться не только с Латифи, но и с Джорджем Расселлом! Мы постоянно учимся, и этот этап в целом прошёл неплохо, а следующий пройдёт на хорошо знакомой всем трассе и потому будет ещё интереснее — узнаем, чего сможем добиться в таких условиях», — заявил гонщик «Хааса» в интервью официальному YouTube-каналу Формулы-1.
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
21:01
-
20:57
-
20:37
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
19:31
-
19:21
-
19:14
-
18:59
-
18:42
-
18:04
-
16:04
-
15:23
-
14:40
-
13:54
-
13:00
-
12:58
-
11:39
-
10:58
-
00:56
-
00:26
- 1 мая 2021
-
23:59
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
22:29
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам