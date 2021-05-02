Шумахер надеется, что сможет побороться не только с Латифи, но и с Расселлом

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал успешную борьбу с канадским пилотом «Уильямса» Николасом Латифи на Гран-при Португалии Формулы-1. Шумахеру всё-таки удалось опередить соперника и финишировать в гонке на 17-й позиции. Латифи стал 18-м, а напарник Мика по «Хаасу» россиянин Никита Мазепин финишировал на 19-м и последнем месте.



«Надеюсь, мы будем прибавлять и сможем побороться не только с Латифи, но и с Джорджем Расселлом! Мы постоянно учимся, и этот этап в целом прошёл неплохо, а следующий пройдёт на хорошо знакомой всем трассе и потому будет ещё интереснее — узнаем, чего сможем добиться в таких условиях», — заявил гонщик «Хааса» в интервью официальному YouTube-каналу Формулы-1.