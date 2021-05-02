Перес не оборонялся от Норриса, считая, что тот нарушил границы трассы

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Португалии и удивился, что стюарды не обратили внимание на обгон Ландо Норриса, совершённый с нарушением границ трассы.
«Напряжённая гонка с моей стороны! Ландо сумел обойти меня в четвёртом повороте, но я думал, что все четыре его колеса были за пределами трассы, поэтому не оборонялся, думая, что он должен вернуть мне позицию из-за нарушения пределов трассы. Однако это было не так. Я неверно это оценил, застрял позади Ландо, что сказалось на моей гонке и стоило нам времени.
Когда я его обошёл, то темп был хорошим, но урон гонке уже был нанесён. После этого мы попробовали со стратегией что-то иное, проехав длинный отрезок с надеждой на сейфти-кар, но это не сработало, и четвёртое место было максимумом. Определённо, мы сильно прогрессируем в плане работы с машиной и гоночного темпа, с каждым пройденным километром я понимаю её всё лучше и лучше. Конечно, ещё есть области, где я должен прибавить, но это просто процесс, мы продолжим упорно работать», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
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