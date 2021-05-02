Вольф ответил на обвинения Марко в сговоре «Мерседеса» с «Маклареном»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко, который после квалификации Гран-при Португалии предположил, что подсказки гонщику «Макларена» Ландо Норрису в ходе сессии объяснялись указаниями из «Мерседеса».
«В конце концов он вовсе не доктор, а просто ворчун. Невозможно так противоречить самому себе. Один раз всё поворачивается в твою сторону, другой — в сторону соперников. Поиск теорий заговора повсюду не делает его жизнь более счастливой», — приводит слова Вольфа GPblog.
Напомним, после квалификации Марко бросил следующую фразу:
«Ландо Норрису сказали во время второй попытки, что он не должен делать Максу одолжения. Очень спортивно со стороны руководства «Мерседеса».
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