Шульмейстер: Ферстаппен может делать разовые выстрелы, но кроме Хэмилтона никого не будет

Советский и российский автогонщик Борис Шульмейстер поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне в Формуле-1. Гонщик предположил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вновь выиграет чемпионат.
«Достал меня этот Хэмилтон, я его опять считаю фаворитом этого сезона. Каждый раз как ребёнок, который ждёт наступления Нового года, я жду наступления марта. У меня появляется надежда, что в этот раз у нас появится другой претендент на титул. Но при всем многообразии выбора, к сожалению, кроме команды Хэмилтона я никого не вижу. Ферстаппен может делать разовые выстрелы, он очень одарённый чувак, но я боюсь, что опять кроме Хэмилтона никого не будет.
У меня нет ощущения, что Макс ошибается из-за давления и титула. У него все в порядке с самообладанием и психологической подготовкой. Нам так иногда может показаться, когда мы сидим у телевизора. Он в порядке», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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