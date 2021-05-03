Хэмилтон после ошибки во время Гран-при Португалии назвал себя «идиотом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об эмоциях от победы в Гран-при Португалии. Британец начинал гонку на втором месте, но сумел стать победителем Гран-при.
«Какая гонка! Это было невероятно! Я на старте начал оказывать давление на Валттери. Его было сложно обогнать. Но я думал, что могу это сделать.
Затем появилась машина безопасности, я делал всё, чтобы поддерживать температуру шин. Но во время рестарта я буквально на секунду отвёл глаза от Валттери, чтобы глянуть, где находится Ферстаппен. И тут же Боттас умчал! Это было ошибкой.
Мне просто нужно было оставаться в аэродинамическом мешке позади него, но вместо этого я подвинулся и отдал этот мешок Максу — и он пролетел мимо меня. В ту секунду я подумал про себя: «какой же я идиот!» — цитирует Хэмилтона SkySports.
- 3 мая 2021
-
16:46
-
15:43
-
15:33
-
15:26
-
14:00
-
12:53
-
12:28
-
11:25
-
10:55
-
10:24
-
09:43
-
09:26
-
01:42
-
00:50
-
00:22
- 2 мая 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:58
-
22:37
-
22:22
-
21:50
-
21:47
-
21:46
-
21:38
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:12
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:37
-
20:23
-
20:19
-
20:15