Хэмилтон после ошибки во время Гран-при Португалии назвал себя «идиотом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об эмоциях от победы в Гран-при Португалии. Британец начинал гонку на втором месте, но сумел стать победителем Гран-при.

«Какая гонка! Это было невероятно! Я на старте начал оказывать давление на Валттери. Его было сложно обогнать. Но я думал, что могу это сделать.

Затем появилась машина безопасности, я делал всё, чтобы поддерживать температуру шин. Но во время рестарта я буквально на секунду отвёл глаза от Валттери, чтобы глянуть, где находится Ферстаппен. И тут же Боттас умчал! Это было ошибкой.

Мне просто нужно было оставаться в аэродинамическом мешке позади него, но вместо этого я подвинулся и отдал этот мешок Максу — и он пролетел мимо меня. В ту секунду я подумал про себя: «какой же я идиот!» — цитирует Хэмилтона SkySports.