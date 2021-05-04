Глок рассказал, кого считает лучшим пилотом из середины таблицы

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок похвалил гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Он назвал его лучшим пилотом из середины таблицы.

«На мой взгляд, Ландо Норрис является лучшим пилотом из середины таблицы. Он здорово выступает, проводит отличные гонки и показывает способность обгонять.

Ландо почти не допускает ошибок, он выжимает максимум из болида. Норрис поставил сложнейшую задачу перед своим напарником Даниэлем Риккардо. Но мы уже видели это в «Рено». Там у Риккардо были сперва небольшие проблемы, однако со временем он вышел на топовый уровень.

Поэтому «Макларену» нужно подождать. Посмотреть, как эта дуэль будет развиваться. В целом, «Макларен» сейчас очень и очень силён. Я рад за Андреаса Зайдля, который проделывает великолепную работу. Он превращает «Макларен» в третью силу Формулы-1», — цитирует Глока Sky Germany.