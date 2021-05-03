Сайнс: я слишком сильно хотел обойти Норриса, перестарался и испортил шины
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал неудачное выступление во второй половине гонки на Гран-при Португалии.
«До пит-стопа всё выглядело неплохо. Я прессинговал Ландо и хотел его обойти, но, к сожалению, ничего не получилось. Я перестарался, пытаясь зайти на обгон, и шины «медиум» начали гранулироваться.
Мы знаем, как важны эти три круга в начале отрезка. Я так старался опередить Ландо, но, оглядываясь назад, понимаю, что это было слишком рано. Я слишком сильно хотел отыграть одну позицию, и мне не стоило на такое идти.
Мы были первыми, кто сделал пит-стоп, чтобы поставить шины «медиум», но они не подошли нашей машине, начали гранулироваться? и с этого момента мы начали терять позиции», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.
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