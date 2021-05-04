Источник: «Мерседес» может расстаться с Боттасом ещё до окончания сезона
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас может потерять своё место в команде ещё до окончания сезона, утверждает Daily Mail. Британские журналисты утверждают, что руководство «Мерседеса» рассматривает возможность замены Боттаса на Джорджа Расселла, который в настоящее время выступает за «Уильямс.
Боттас выступает за «Мерседес» уже пять сезонов, но ему пока так и не удалось навязать конкуренцию своему напарнику Льюису Хэмилтону.
Источник ссылается на одного из инженеров «Мерседеса», который после Гран-при Португалии якобы рассказал о слухах о судьбе Боттаса.
«У нас появилось беспокойство из-за Валттери. Он не соответствует уровню команды. И на это наглядно указала отличная работа, которую Расселл проделал в Бахрейне», — сказал собеседник.
Сироткин: со стороны кажется, что Боттасу не хватает уверенности в себе
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