Хаккинен: Хэмилтон напомнил всем, почему он является семикратным чемпионом мира

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен восхитился выступлением пилота «Мерседеса», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Гран-при Португалии. По его словам, победа британца лишний раз напомнила всем о его мастерстве.

«Хэмилтон близок к завершению карьеры, но он не потерял любви к гонкам. Он действительно получает удовольствие от вызова, который встал перед ним в лице «Ред Булл». Гонка в Португалии дала Льюису возможность напомнить всем, почему он является семикратным чемпионом мира.

Он завоевал победу невзирая на то, что стартовал не с поула и в какой-то момент опустился даже на третье место. Искусство пилотажа всегда было сильной стороной Хэмилтона, и он снова проделал блестящую работу», — приводит слова финна Racingnews365.