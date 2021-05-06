Экклстоун: спринты в Формуле-1 не позволят получить общую картину

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о спринтерских гонках, которые будут впервые опробованы в нынешнем сезоне. Экклстоун признался, что ему не нравится этот формат. Впервые спринт будет проведён на Гран-при Великобритании.
«То, как было принято решение о введении спринта, является полным нонсенсом. Если победитель спринта будет получать очки, а также ещё и получит стартовую позицию, то в конце сезона всё это не даст общей картины и не позволит понять, кто является лучшим пилотом.
Я изначально предлагал такую идею: давать победителю спринта 10 очков, но чтобы он стартовал в гонке с 10-го места. Если в этом случае гонщик сумел бы подняться, например, на третье место, то он бы проявил свои истинные навыки», — цитирует Экклстоуна GPBlog со ссылкой на Sport1.
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