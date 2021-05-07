Серхио Перес: то, что я раньше делал в гонках, просто не работает с новой машиной

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от нового автомобиля команды после трёх прошедших этапов.

«То, что я раньше делал в гонках, просто не работает с этой машиной. Перед гонкой у меня было знание того, как к ней подойти, как извлечь максимум из шин и машины. Сейчас это сильно отличается от того, к чему я привык», — приводит слова Переса Racingnews365.

Помимо этого, Перес рассказал, почему использует настройки напарника Макса Ферстаппена в ходе уик-эндов: «Он явно выжимает 110% из машины, начиная с первой свободной практики и заканчивая воскресной гонкой. Думаю, мне нужно достичь этого уровня. Нет смысла следовать в другом направлении, потому что я просто потеряюсь, так что работаю на той же основе, что и мой партнёр по команде».