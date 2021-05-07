Хэмилтон — лучший на второй тренировке Ф-1 в Испании, Леклер — третий, Мазепин — 20-й

В Барселоне завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Испании. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе время у его напарника Валттери Боттаса. Третий результат у Шарля Леклера из «Феррари».

За топ-3 расположился дуэт из «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо. Никита Мазепин из «Хааса» снова уступил напарнику по команде Мику Шумахеру. Россиянин стал двадцатым, а немец — 19-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.18,170

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,139

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,165

4. Эстебан Окон («Альпин») +0,296

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,348

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,423

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,449

8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,504

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615

10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,748

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,777

12. Ландо Норрис («Макларен») +0,922

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,952

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,964

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,025

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,043

17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,787

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,876

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,156

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,583.