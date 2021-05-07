Леклер: Мазепин никогда не изменится

Пилот «Феррари» Шарль Леклер критически высказался о гонщике «Хааса» Никите Мазепине. Монегаск посчитал, что Мазепин создал ему помеху во время прохождения быстрого круга на первой тренировке Гран-при Испании, после чего нелестно высказался о новобранце Формулы-1 в радиоэфире.

«Мазепин никогда не изменится», — сказал Леклер.

Напомним, Мазепин в ходе первой тренировочной сессии Гран-при Испании вылетел за пределы трассы, но сумел вернуться. В итоге Никита показал только 20-й результат. По итогам второй свободной практики Мазепин снова стал последним.

Напомним, после трёх этапов чемпионата мира Никита не набрал ни одного очка. На Гран-при Бахрейна он сошёл с дистанции, а в Имоле и Портимане финишировал последним.