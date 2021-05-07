Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко снова поднял тему с версией о помощи «Макларена» «Мерседесу» в Португалии

Марко снова поднял тему с версией о помощи «Макларена» «Мерседесу» в Португалии
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко продолжает эмоционально вспоминать о Гран-при Португалии. Функционер снова вспомнил эпизод, в котором, по его мнению, пилот «Макларена» Ландо Норрис по просьбе «Мерседеса» намеренно пытался помешать Максу Ферстаппену в квалификации.

«То радиосообщение следует рассматривать в контексте происходящего. Макс идёт на быстрейшем круге, и в этот момент поступает подобное сообщение. Значит, очевидно, что эта ситуация кого-то раздражает.

Себастьян Феттель также мешал нам в последнем повороте, и, если ты испытываешь злость по какому-то поводу, у тебя должно быть право об этом говорить.

Если бы Норрис препятствовал Хэмилтону, они бы тоже попросили его сделать услугу», — приводит слова Марко F1i.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021