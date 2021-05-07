Марко снова поднял тему с версией о помощи «Макларена» «Мерседесу» в Португалии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко продолжает эмоционально вспоминать о Гран-при Португалии. Функционер снова вспомнил эпизод, в котором, по его мнению, пилот «Макларена» Ландо Норрис по просьбе «Мерседеса» намеренно пытался помешать Максу Ферстаппену в квалификации.
«То радиосообщение следует рассматривать в контексте происходящего. Макс идёт на быстрейшем круге, и в этот момент поступает подобное сообщение. Значит, очевидно, что эта ситуация кого-то раздражает.
Себастьян Феттель также мешал нам в последнем повороте, и, если ты испытываешь злость по какому-то поводу, у тебя должно быть право об этом говорить.
Если бы Норрис препятствовал Хэмилтону, они бы тоже попросили его сделать услугу», — приводит слова Марко F1i.
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