«Опять не без историй». Попов высказался о выступлении Мазепина на тренировках в Барселоне
Комментатор Формулы-1 Алексей Попов рассказал о выступлении пилота «Хааса» Никиты Мазепина в свободных практиках Гран-при Испании, выразив надежду, что в квалификации россиянин сможет подтянуться к напарнику по команде Мику Шумахеру.
«Мазепин вылетел в гравий в седьмом повороте, до начала скоростного подъёма. Он зарылся в гравий, но не заглох, смог выехать задним ходом. Потом он попадал в трафик, затем у него с Кими Райкконеном во второй тренировке была ситуация на пит-лейне. В общем, опять не без историй. В итоге на второй практике он уступил Мику Шумахеру 0,4 секунды, так что есть надежда, что в квалификации он подтянется и сможет побороться, если не будет трафика», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
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