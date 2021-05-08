Финский эксперт: Мазепину стоит задуматься о чём-то другом, а не о Формуле-1
Финский комментатор Осси Ойкаринен поделился мнением о проблемах российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина. Дебютант Формулы-1 в нынешнем сезоне неоднократно оказывался в неприятных ситуациях. Кроме того, он постоянно проигрывает своему напарнику Мику Шумахеру, который также дебютирует в «Королевских гонках».
«Не каждый из нас может стать пилотом Формулы-1. Среди тех, кто смотрит гонки по телевизору, не так много людей, которые смогут удержать болид на трассе.
Я думаю, что Мазепину стоит посмотреть в зеркало и задать себе вопрос: «Может, лучше заняться чем-то другим, а не Формулой-1?» — приводит слова Ойкаринена GrandPX.
Российский пилот завершил два Гран-при на последнем месте, а во время ещё одного попал в аварию уже на первом круге.
«Опять не без историй». Попов высказался о выступлении Мазепина на тренировках в Барселоне
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