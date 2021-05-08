Ферстаппен остался доволен вторым местом в квалификации в Испании
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен итоговым результатом в квалификации Гран-при Испании. Нидерландец показал второй результат, уступив лишь Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
«Это была неплохая квалификация. Я испытывал трудности в ходе первой сессии, но мы решили вопрос с балансом уже во втором сегменте. В третьем сегменте оба круга получились достойными, вторая попытка была немного хуже. На трассе было достаточно ветрено. Как бы то ни было, второе место — неплохой результат. Мы можем быть довольны», — приводит слова нидерландца BBC.
Напомним, в преддверии гонки Гран-при Испании Ферстаппен занимает второе место в общем зачёте, в его активе 61 очко. У пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона 69 очков.
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