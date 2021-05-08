Штайнер: Никита сегодня тоже добился хорошего прогресса

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Испании Формулы-1, где Мик Шумахер стал 18-м, а Никита Мазепин — 20-м.



«Относительно того, где мы находились вчера после первой и второй практик, я думаю, что вся команда — инженеры, механики, пилоты — хорошо выполнили свою работу. Мы оказались впереди «Уильямса», а именно в этом сейчас заключается наша борьба. Мы не сделали этого в Португалии, но добились этого здесь одной машиной в лице Мика.



Никита сегодня тоже добился хорошего прогресса, ведь вчера у него был не лучший день. Нам просто нужно становиться лучше и подниматься выше — процесс обучения продолжается. Каждый прикладывает немалые усилия», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».