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Штайнер: Никита сегодня тоже добился хорошего прогресса

Штайнер: Никита сегодня тоже добился хорошего прогресса
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Испании Формулы-1, где Мик Шумахер стал 18-м, а Никита Мазепин — 20-м.

«Относительно того, где мы находились вчера после первой и второй практик, я думаю, что вся команда — инженеры, механики, пилоты — хорошо выполнили свою работу. Мы оказались впереди «Уильямса», а именно в этом сейчас заключается наша борьба. Мы не сделали этого в Португалии, но добились этого здесь одной машиной в лице Мика.

Никита сегодня тоже добился хорошего прогресса, ведь вчера у него был не лучший день. Нам просто нужно становиться лучше и подниматься выше — процесс обучения продолжается. Каждый прикладывает немалые усилия», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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