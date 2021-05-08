Вице-чемпион Формулы-1 Реутеманн находится в реанимации в Аргентине

Бывший пилот Формулы-1 Карлос Реутеманн был доставлен в больницу Санта-Фе в Аргентине. У него диагностировали кровотечение в пищеварительной системе. Ситуация в итоге ухудшилась, сообщает GPBlog.

По словам врача, 79-летний автогонщик ещё накануне находился в стабильном состоянии. Но у него обнаружили новое внутреннее кровотечение. После этого Реутеманна отправили в реанимацию в Росарио. Пока неизвестно, удалось ли врачам остановить внутреннее кровотечение.

Реутеманн является одним из самых успешных пилотов Формулы-1 из числа тех, кто никогда не становился чемпионом мира. Он выиграл 12 Гран-при за карьеру.В 1981 году Реутеманн занял второе место в зачёте пилотов, отстав от Нельсона Пике лишь на одно очко.