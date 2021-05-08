Вице-чемпион Формулы-1 Реутеманн находится в реанимации в Аргентине
Бывший пилот Формулы-1 Карлос Реутеманн был доставлен в больницу Санта-Фе в Аргентине. У него диагностировали кровотечение в пищеварительной системе. Ситуация в итоге ухудшилась, сообщает GPBlog.
По словам врача, 79-летний автогонщик ещё накануне находился в стабильном состоянии. Но у него обнаружили новое внутреннее кровотечение. После этого Реутеманна отправили в реанимацию в Росарио. Пока неизвестно, удалось ли врачам остановить внутреннее кровотечение.
Реутеманн является одним из самых успешных пилотов Формулы-1 из числа тех, кто никогда не становился чемпионом мира. Он выиграл 12 Гран-при за карьеру.В 1981 году Реутеманн занял второе место в зачёте пилотов, отстав от Нельсона Пике лишь на одно очко.
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
23:05
-
22:57
-
22:44
-
22:41
-
21:48
-
21:47
-
21:33
-
21:29
-
20:51
-
20:32
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
18:44
-
18:36
-
18:30
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:03
-
14:15
-
14:06
-
13:20
-
13:02
-
12:24
-
11:42
-
10:22
-
10:00
-
09:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам