На победном кубке Смоляра обнаружили ошибку. Организаторы отреагировали

Организаторы первого этапа сезона-2021 Формулы-3, проходящего в Барселоне, допустили ошибку при создании победного кубка, который был вручён российскому гонщику программы «СМП Рейсинг» Александру Смоляру после первой гонки сезона. Если спереди на победном трофее был верно нанесён логотип Формулы-3, то снизу, на основании, был размещён логотип Формулы-2 — при этом, что на кубках за второе и третье места всё было в порядке.

Фото: Мария Бадалова, «СМП Рейсинг»

После того как ошибка была обнаружена, организаторы довольно оперативно её исправили. Как выяснилось, логотип на дне являлся наклейкой, а потому её быстро заменили на правильную.

Фото: Мария Бадалова, «СМП Рейсинг»

Во второй гонке этапа Смоляр финишировать не сумел: заработав прокол на старте, россиянин столкнулся с Логаном Сарджентом и сошёл.