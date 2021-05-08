На победном кубке Смоляра обнаружили ошибку. Организаторы отреагировали

Организаторы первого этапа сезона-2021 Формулы-3, проходящего в Барселоне, допустили ошибку при создании победного кубка, который был вручён российскому гонщику программы «СМП Рейсинг» Александру Смоляру после первой гонки сезона. Если спереди на победном трофее был верно нанесён логотип Формулы-3, то снизу, на основании, был размещён логотип Формулы-2 — при этом, что на кубках за второе и третье места всё было в порядке.
Фото: Мария Бадалова, «СМП Рейсинг»
После того как ошибка была обнаружена, организаторы довольно оперативно её исправили. Как выяснилось, логотип на дне являлся наклейкой, а потому её быстро заменили на правильную.
Фото: Мария Бадалова, «СМП Рейсинг»
Во второй гонке этапа Смоляр финишировать не сумел: заработав прокол на старте, россиянин столкнулся с Логаном Сарджентом и сошёл.
- 8 мая 2021
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