Видео решающего обгона Хэмилтона на Гран-при Испании

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице чемпионата в «Инстаграме» опубликовала решающий момент Гран-при Испании. Таковым стал эпизод с обгоном Льюисом Хэмилтоном Макса Ферстаппена. Нидерландец проиграл сопернику по тактике. В результате шины Макса сильно сдали и британец круг за кругом отыгрывал отставание. В итоге Хэмилтон предпринял попытку обгона за несколько кругов до финиша и легко обошёл соперника на более свежей резине.
Видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Британец уверенно довёл дело до победы и укрепил лидерство в общем зачёте. Теперь он обходит Ферстаппена на 14 очков. Макс набрал в гонке 19 баллов, так как получил дополнительный балл за быстрейший круг. Топ-3 на Гран-при Испании замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
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