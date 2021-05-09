Ферстаппен — об отставании Переса: я был в этой схватке один

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что сильное отставание его напарника по команде Серхио Переса отчасти повлияло на итог гонки Гран-при Испании Формулы-1, в которой Максу не удалось сдержать позади Льюиса Хэмилтона. Перес отстал очень сильно, потому что долго не мог пройти Даниэля Риккардо.



'Я старался провести гонку как можно лучше, но мы просто были медленнее, а наши шины изнашивались сильнее. И я был в этой схватке один. Должен ли Серхио делать больше? Ну, по крайней мере они не смогли бы совершить второй пит-стоп. Тогда мы просто ехали бы до конца и смотрели, у кого останется «больше» шин. Но ситуация такая, какая есть", — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.