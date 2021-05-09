Мазепин встал на колено перед гонкой Гран-при Испании. Фото

Пилот «Хааса» Никита Мазепин впервые с момента старта сезона Формулы-1 принял прямое участие в ставшей уже традиционной церемонии, посвящённой борьбе с расизмом. Перед стартом Гран-при Испании россиянин не просто ограничился участием в построении пилотов, но и встал на одно колено, чего раньше не было. Впрочем, нельзя полностью исключать, что жест был приурочен и к 9 Мая, тем более Никита в честь Дня Победы подготовил и специальный шлем.

Стоит также отметить, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес на этот раз предпочёл отказаться от коленопреклонения, хотя обычно участвует в этой церемонии.

Напомним, главным идеологом подобного жеста, а также борьбы с расизмом в Формуле-1 в целом, является Льюис Хэмилтон.