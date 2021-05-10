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Леклер рассказал, из-за чего злился на команду во время Гран-при Испании

Леклер рассказал, из-за чего злился на команду во время Гран-при Испании
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, из-за чего злился во время Гран-при Испании. По словам монегаска, он надеялся побороться за подиум и хотел, чтобы команда передавала ему данные о времени на круге Валттери Боттаса, а не Даниэля Риккардо, который ехал позади.

«Я очень надеялся побороться за подиум. Во время радиопереговоров я злился, потому что мне продолжали передавать информацию о времени Риккардо, но я хотел слышать информацию о Боттасе, потому что нацеливался на подиум. Это было оптимистично, но я пытался.

В целом же, у нас получилась идеальная гонка. Мы не ошибались, стратегия была хорошей, также мы хорошо работали с резиной. Что касается обгона Боттаса, не думал, что поднимусь с четвёртого места, но увидел возможность, заметил пространство слева и обгон сработал", — приводит слова Леклера PlanetF1.

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