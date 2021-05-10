Леклер рассказал, из-за чего злился на команду во время Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, из-за чего злился во время Гран-при Испании. По словам монегаска, он надеялся побороться за подиум и хотел, чтобы команда передавала ему данные о времени на круге Валттери Боттаса, а не Даниэля Риккардо, который ехал позади.
«Я очень надеялся побороться за подиум. Во время радиопереговоров я злился, потому что мне продолжали передавать информацию о времени Риккардо, но я хотел слышать информацию о Боттасе, потому что нацеливался на подиум. Это было оптимистично, но я пытался.
В целом же, у нас получилась идеальная гонка. Мы не ошибались, стратегия была хорошей, также мы хорошо работали с резиной. Что касается обгона Боттаса, не думал, что поднимусь с четвёртого места, но увидел возможность, заметил пространство слева и обгон сработал", — приводит слова Леклера PlanetF1.
- 10 мая 2021
-
00:56
-
00:41
- 9 мая 2021
-
23:59
-
23:25
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
21:47
-
21:32
-
21:24
-
21:12
-
20:14
-
19:58
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
18:59
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:17
-
17:58
-
17:42
-
16:59
-
15:48
-
14:19
-
13:59
-
12:13