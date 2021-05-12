Видео: Квят проехал за «Альпин» 57 кругов в утренней части шинных тестов

Пресс-служба компании «Пирелли» опубликовала два видеоролика с шинных испытаний на автодроме «Каталунья» в Барселоне, в которых сегодня принимают участие три команды Формулы-1 — «Ред Булл», «Альфа Ромео» и «Альпин». В составе французской команды прототипы 18-дюймовых шин «Пирелли» тестирует резервный пилот «Альпин» россиянин Даниил Квят. За утреннюю часть испытаний бывший гонщик «Альфа Таури» проехал 57 кругов. Заезды проходят при температуре воздуха 22 градуса.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Пирелли».

В составе «Ред Булл» в испытаниях принимает участие резервный гонщик команды таиландец Александер Албон. В составе «Альфа Ромео» шины тестирует польский резервист команды Роберт Кубица.