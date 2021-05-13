Грожан объяснил ошибки Мазепина и Шумахера

Экс-пилот «Хааса» Ромен Грожан высказался о новобранцах американской команды Никите Мазепине и Мике Шумахере. Ошибки молодых гонщиков он объяснил слабостью болида.

«Судить их выступления сложно. Очевидно, что у них не лучшая машина. Понимаете, когда ты проезжаешь хороший круг и видишь, что всё равно отстаёшь на 1 секунду от других, просто потому, что машина впереди лучше, ты пытаешься отыграть это отставание. Тогда пытаешься сработать на 110%, а это уже всё осложняет.

Мы видели ошибки от Мазепина и Шумахера, но они просто пытались догнать пелотон. Болид «Хааса» не сильно отличается от прошлогоднего. Думаю, просто машина недостаточно хороша, чтобы бороться за какие-то места», — сказал Грожан в интервью, размещённом на канале Формулы-1 в YouTube.