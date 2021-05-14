Бинотто: приятно наконец видеть, что гоночный темп «Феррари» не уступает квалификационному

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление команды на Гран-при Испании. Оба пилота «Феррари» сумели набрать очки — Шарль Леклер остановился в шаге от подиума, заняв четвёртое место, а Сайнс финишировал седьмым.

«Мы добились того, что было нашей целью — набрать очки в Кубке конструкторов и постараться финишировать как можно выше. Думаю, что четвёртое и седьмое места — это хороший результат. Кроме того, мы знаем, что в Барселоне сложная трасса, и обычно, если ты хорошо выступаешь на ней, то можешь хорошо выступать и на многих других.



В целом машина показала себя так, как мы ожидали, не только в квалификации. У нас был хороший темп, оба гонщика провели отличный уик-энд.



Этап в Бахрейне был очень специфическим из-за перегрева шин, а в Портимане мы также допустили некоторые ошибки в плане работы с резиной. Здесь мы были сосредоточены на этом аспекте и хорошо справились с ним. Приятно наконец видеть, что наш гоночный темп не уступает квалификационному», — приводит слова Бинотто Racefans.