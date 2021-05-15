Вольф — о Ферстаппене: он не единственный классный пилот
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не является первой альтернативой для немецкой команды в случае ухода Льюиса Хэмилтона.
«Рассматриваем ли мы вариант с подписанием Ферстаппена на случай ухода Хэмилтона или полагаемся на Расселла? Конечно, мы всегда изучаем варианты и думаем о том, кто мог бы сесть за руль «Мерседеса» в будущем. Макс — фантастический пилот и у него большое будущее. Но он не единственный классный гонщик. Я вижу целую группу действительно хороших молодых пилотов, у которых по-прежнему нет машины, которая может побеждать. С учётом этого интересно посмотреть, как они будут развиваться», — приводит слова функционера Motorsport-Total.
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