Вольф — о Ферстаппене: он не единственный классный пилот

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не является первой альтернативой для немецкой команды в случае ухода Льюиса Хэмилтона.

«Рассматриваем ли мы вариант с подписанием Ферстаппена на случай ухода Хэмилтона или полагаемся на Расселла? Конечно, мы всегда изучаем варианты и думаем о том, кто мог бы сесть за руль «Мерседеса» в будущем. Макс — фантастический пилот и у него большое будущее. Но он не единственный классный гонщик. Я вижу целую группу действительно хороших молодых пилотов, у которых по-прежнему нет машины, которая может побеждать. С учётом этого интересно посмотреть, как они будут развиваться», — приводит слова функционера Motorsport-Total.