Боттас высказался об ограничении зарплат пилотам
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас достаточно обтекаемо ответил на вопрос о необходимости введения потолка зарплат пилотам Формулы-1.
«Что я думаю о предложении по потолку зарплат? Конечно, это зависит от предлагаемых цифр, но мы, пилоты, в том положении, когда крупные бренды используют нас для рекламы. Они используют наши фотографии. Пилоты — звёзды Формулы-1, это должно быть оценено. Но как я уже сказал, всё зависит от цифр. Я не знаю деталей, важно понять, какой максимум будет позволен. Хорошо, что Формула-1 хочет быть эффективной, но справедливость также важна», — приводит слова Боттаса Nextgen-Auto.
Согласно неофициальной информации, Боттас в нынешнем сезоне получит $ 10 млн в «Мерседесе». Его напарник Льиюс Хэмилтон заработает $ 45 млн.
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