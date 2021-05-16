Боттас высказался об ограничении зарплат пилотам

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас достаточно обтекаемо ответил на вопрос о необходимости введения потолка зарплат пилотам Формулы-1.

«Что я думаю о предложении по потолку зарплат? Конечно, это зависит от предлагаемых цифр, но мы, пилоты, в том положении, когда крупные бренды используют нас для рекламы. Они используют наши фотографии. Пилоты — звёзды Формулы-1, это должно быть оценено. Но как я уже сказал, всё зависит от цифр. Я не знаю деталей, важно понять, какой максимум будет позволен. Хорошо, что Формула-1 хочет быть эффективной, но справедливость также важна», — приводит слова Боттаса Nextgen-Auto.

Согласно неофициальной информации, Боттас в нынешнем сезоне получит $ 10 млн в «Мерседесе». Его напарник Льиюс Хэмилтон заработает $ 45 млн.