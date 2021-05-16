Экс-пилот Формулы-1 Ройтеманн выписан из реанимации
Бывший пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн выписан из реанимации, сообщает издание Ole.com. Аргентинский ветеран автоспорта попал в реанимацию с симптомами анемии 5 мая, но сейчас его состояние улучшилось и теперь он пребывает в обычной палате.
Ройтеманн провёл в Формуле-1 11 сезонов. Аргентинец выступал в составе «Феррари», «Брэбема», «Лотуса» и «Уильямса». За годы карьере он завоевал 12 побед, а также выиграл 6 поулов. Дважды по итогам сезона он занимал третье место в общем зачёте.
Через несколько лет после завершения карьеры он сосредоточился на политической деятельности и стал губернатором провинции Санта-Фе. Кроме того, Ройтеманн намеревался баллотироваться в президенты Аргентины, но после был избран в сенат.
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