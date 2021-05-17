Шварцман рассказал, с каким пилотом ему бы хотелось побыть напарником

Пилот гоночной программы SMP Racing, член Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в нынешнем сезоне в Формуле-2, рассказал, что если бы мог выбрать себе в напарники любого пилота, то им бы стал легендарный Айртон Сенна.

«Я бы определённо выбрал Айртону Сенну. Как я уже говорил раньше, мне, к сожалению, не довелось видеть его выступления вживую, так как я родился позже. Но то, насколько он был силён, конкурентоспособен и мудр… Мне бы очень хотелось, чтобы он был моим напарником. Знаю, это был бы очень и очень большой вызов, потому что он, вероятно, был бы одним из самых тяжёлых напарников. Но я бы всё равно этого хотел. Сделал бы всё, чтобы опередить его, потому что победа над таким пилотом — самое престижное, что может произойти», — сказал Шварцман в интервью, размещённом на канале insideF2 в YouTube.